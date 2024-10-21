Создадут сервис прямой загрузки статистической отчетности из внутренних информационных систем компаний

Одобренный в целом проект стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года, а также проект дорожной карты по реализации стратегии будут доработаны к 31 октября, после чего внесены в Минэкономразвития. В кабмин они должны быть представлены не позднее 29 ноября после согласования с профильными министерствами и ведомствами, а также Банком России и правительством Москвы. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин.

При доработке стратегии он поручил обратить внимание на ряд важных моментов. В их числе, например:

качество данных;

повышение эффективности производства статистической информации на основе эффективного клиентского пути и с учетом имеющегося уже у органов госвласти опыта внедрения информационных платформ;

сокращение в 1,5 раза сроков обработки первичных статистических данных и формирования официальной статистической информации;

рассмотрение возможности создания сервисов прямой загрузки статотчетности из внутренних информационных систем компаний;

проведение регулярного мониторинга величины административной нагрузки , связанной с предоставлением статистической отчетности;

подготовка перечней наиболее востребованных у органов госвласти и частных компаний статистических показателей;

разработка регулярно обновляемых витрин данных для них.

Одним из инструментов реализации стратегии станет государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Ее использование существенно уменьшит отчетную нагрузку на малые предприятия.

Развитие системы госстатистики будет идти в рамках одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Обеспечить их стыковку Мишустин поручил Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и Росстату.