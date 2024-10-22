Социальный вычет по НДФЛ может получить клиент НПФ, но не его супруга

По расходам на долгосрочные сбережения граждан в негосударственный пенсионный фонд положен социальный налоговый вычет. И получить его может только сам вкладчик.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.09.2024 № 03-04-05/86983.

Получить соцвычет можно в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, предусматривающему выплату негосударственной пенсии.

Заключить такой договор с НПФ можно в свою пользу или в пользу членов семьи и близких родственников, в том числе супруги.

Но даже если договор с НПФ заключен мужем в пользу жены, получить социальный налоговый вычет по НДФЛ по такому договору жена не может.

Вкладчик – муж, он и будет получать социальный вычет.