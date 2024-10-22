На выплаты по договорам ГПХ страховые взносы идут в месяце начисления

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-04-06/95731.
Лица, исполняющие работы (услуги) по договору ГПХ, являются застрахованными лицами по всем видам обязательного социального страхования.
Датой выплат и иных вознаграждений для организации является день начисления выплат в пользу физлица.
Таким образом, сумма вознаграждения по договору ГПХ признается объектом для обложения страховыми взносами в месяце начисления организацией данной суммы в пользу физлица - исполнителя работ (оказания услуг).
Комментарии3
Главное - вовремя разъяснения прилетели
Главное - разделить обычную зарплату и выплаты по ДГПХ !!!!
так з.п на 70 счете, а расчеты по ГПХ 60,76, по поводу ЗУПА полностью согласна,тут надо все правильно настроить.