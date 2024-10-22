На выплаты по договорам ГПХ страховые взносы идут в месяце начисления

НДФЛ на выплаты по договорам ГПХ с физлицами исчисляют по дате выплаты дохода, страховые взносы – в месяце его начисления.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-04-06/95731.

Лица, исполняющие работы (услуги) по договору ГПХ, являются застрахованными лицами по всем видам обязательного социального страхования.

Датой выплат и иных вознаграждений для организации является день начисления выплат в пользу физлица.

Таким образом, сумма вознаграждения по договору ГПХ признается объектом для обложения страховыми взносами в месяце начисления организацией данной суммы в пользу физлица - исполнителя работ (оказания услуг).