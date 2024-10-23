Работа с маркетплейсом — это ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж

Научитесь считать эффективность продаж, рассчитывать юнит-экономику продаж на маркетплейсе и зарабатывайте больше.

Продавать на таких площадках как Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет выгодно. Поэтому на вебинаре «Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж» разберем самые актуальные вопросы работы с маркетплейсами с учетом последних изменений в работе. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Основные издержки, которые необходимо учитывать при работе с маркетплейсами.

Типичные ошибки в финансовых аспектах работы с маркетплейсами и методы их минимизации.

Юнит-экономика и как ее составлять.

Финансовая модель при работе с маркетплейсами.

Как составляется ABC-анализ.

Как делать правильные выводы о вашей прибыли.

Спикеры вебинара

Эдем Абиев — к оммерческий директор группы компаний на маркетплейсах с опытом работы в сфере e-commerce более 5 лет. Эксперт в области привлечения инвестиций. Спикер образовательных программ по работе с маркетплейсами.

Анастасия Бердникова — р уководитель проектов. Имеет широкий опыт в работе с маркетплейсами от участия в разработке продукта и его запуска до сопровождения продаж. Эксперт в области автоматизации бизнес процессов, повышения уровня сервиса и продаж с опытом работы более 5 лет. Автор и спикер образовательных программ

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!