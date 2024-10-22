Хуснуллин: несмотря на непростую обстановку, идет активная выдача ипотечных кредитов

Участники подвели предварительные итоги работы компании за девять месяцев 2024 года и обсудили планы на будущее.

«Подвели предварительные итоги за три квартала, наблюдаем значительные успехи в деятельности госкомпании “ДОМ.РФ„. Видим позитивную динамику в работе компании по стимулированию жилищного строительства. По итогам девяти месяцев с участием компании накопленным итогом было введено более 24 млн кв. м нового жилья. При этом, несмотря на непростую обстановку, идет активная выдача ипотечных кредитов. В том числе люди пользуются и льготной ипотекой. Так, с начала года по льготным программам было выдано 519,3 тыс. ипотечных кредитов – это льготная, семейная, дальневосточная и IT-ипотека. Хочу сказать, что все ключевые показатели достигнуты, а планы выполнены», – сказал Хуснуллин.

Члены набсовета, в частности, рассмотрели работу «ДОМ.РФ» по «перезагрузке» неэффективно используемых земель, финансированию инфраструктуры с помощью облигаций, продвижению рынка арендного жилья и секьюритизации ипотеки. Определены механизмы развития ипотечного рынка и стимулирования спроса, а также реализации программ с господдержкой как одни из основных эффективных направлений работы госкомпании.

«“ДОМ.РФ„ предлагает регионам и бизнесу широкий набор инструментов, способствующих комплексному развитию и поддержанию стабильности ключевых направлений экономики. Разнообразие механизмов и высокая эффективность работы позволяют выполнять задачи, поставленные Правительством России, и обеспечивают стабильный рост компании. По итогам трех кварталов активы группы превысили 5 трлн рублей», – отметил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

В настоящее время госкомпания реализует три программы, которые касаются развития новых регионов России. В том числе это программа льготного проектного финансирования застройщиков, разработка мастер-планов и модернизация лифтового оборудования. По всем трем за девять месяцев уже достигнуты годовые цели.

Кроме того, госкомпания ведет работу по комплексному развитию территорий: за девять месяцев подписано 36 договоров по КРТ, градпотенциал которых почти 5 млн кв. м.