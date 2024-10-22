Не получится уплатить имущественные налоги за 2023 год, не заплатив налоги за 2022 год

Например, человек не оплатил транспортный налог за 2022 год по сроку уплаты 1 декабря 2023 года. В сентябре 2024 года он получил налоговое уведомление за 2023 год и перечислил по нему деньги на ЕНС.

В этом случае 3 декабря 2024 года у него возникнет задолженность по уплате имущественных налогов, так как деньги, поступившие в сентябре, были направлены на погашение долга по транспортному налогу за 2022 год.

Чтобы избежать подобных ситуаций, можно заранее уточнить состояние ЕНС, наличие задолженностей, пеней и штрафов, советуют налоговики.