Туристический налог включили в состав ЕНП

Госдума 22.10.2024 окончательно приняла законопроект с поправками в НК.
Теперь туристический налог надо будет платить в составе ЕНП на КБК ЕНП.
Вводить налог будут местные власти. Ставка в 2025 году – 1%, потом она будет ежегодно повышаться на один процентный пункт.
С 2029 года ставка налога будет 5%.
Налоговая база – стоимость проживания, но есть минимальный налог – 100 рублей в день. Санатории будут платить только минимальный налог.
Еще одна поправка по туристическому налогу — его не надо будет выделять в документах отдельной строкой, как планировалось раньше.
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