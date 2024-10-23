Туристический налог включили в состав ЕНП

Изначально по норме НК новый туристический налог надо было платить на отдельный КБК. Но это изменили.

Госдума 22.10.2024 окончательно приняла законопроект с поправками в НК.

Теперь туристический налог надо будет платить в составе ЕНП на КБК ЕНП.

Вводить налог будут местные власти. Ставка в 2025 году – 1%, потом она будет ежегодно повышаться на один процентный пункт.

С 2029 года ставка налога будет 5%.

Налоговая база – стоимость проживания, но есть минимальный налог – 100 рублей в день. Санатории будут платить только минимальный налог.

Еще одна поправка по туристическому налогу — его не надо будет выделять в документах отдельной строкой, как планировалось раньше.