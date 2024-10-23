В новых регионах уже открыто около 600 отделений банков, 3 000+ банкоматов и около 60 тысяч платежных терминалов

Заявлено, что Минфином совместно с Банком России и кредитными организациями реализует комплекс мер по предоставлению полного спектра финансовых услуг для граждан и бизнеса в новых субъектах.

«В полной мере доступно открытие счетов физическим и юридическим лицам, выпуск банковских карт, денежные переводы зарплатные проекты, доставка пенсий и социальных пособий. Для граждан доступны в том числе потребительские и ипотечные кредиты, кредитные карты. Для получения финансовых услуг уже открыто около 600 отделений, работают более 3 000 банкоматов и функционируют около 60 тысяч платежных терминалов», — поделился Моисеев.

ПСБ — первый из российских банков начал работать в новых субъектах РФ и сейчас представлен практически во всех населенных пунктах.

«Гражданам в Донбассе и Новороссии открыто более 5 млн счетов, мы обеспечиваем бесперебойную выплату пенсий и пособий для 2 млн жителей новых регионов. ПСБ первым запустил льготную ипотеку, и мы уже выдали жителям Донбасса более 600 ипотечных кредитов. Банк оказывает комплексную поддержку и местному бизнесу, а также активно участвует в развитии социальной, жилищной, спортивной инфраструктуры Донбасса и Новороссии. Важнейшая задача для нас – обеспечить условия для развития экономики новых регионов и скорейшей интеграции в социально-экономическое пространство России», — отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

В новых регионах уже доступны все сервисы и финансовые услуги, которыми пользуются жители остальной России, подытожил Антон Силуанов.