Депутат: введение упрощенной приватизации объектов до 100 млн руб. — это форма поддержки МСП

Председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что в собственности государства нет ненужных объектов.

Основной задачей он назвал максимальное вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективной недвижимости.

Гаврилов обратил внимание, что введение упрощенной процедуры для приватизации объектов стоимостью до 100 млн рублей — это одна из форм поддержки малого и среднего бизнеса.

Другим значимым достижением он назвал сокращение вдвое срока аренды, после которого субъекты МСП могут выкупить у государства имущество. Также, по его словам, для инвестиций в хозяйственный оборот удалось вовлечь речные порты и объекты культурного наследия.

«Видим необходимость совершенствования механизма торгов, защиты информации и участников с тем, чтобы избегать давления на них. Кроме того, рассматриваем возможность выхода на торги не только федерального имущества, но в перспективе и всего публичного и муниципального, с регистрацией в ГИС Торги и на электронных площадках», — рассказал Гаврилов.

Ранее мы сообщали, что Минфин подготовил новый список компаний на приватизацию.