🎁 Вместе 23 года! Дарим бесплатную подписку и скидки на курсы в честь нашего Дня рождения

«Клерку» 23 года! Отмечать эту дату мы планируем с размахом и крутыми подарками. Разделите с нами праздник и получите скидки на курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а также все преимущества подписки «Клерк.Плюс» бесплатно. Акция действует до 25 октября!

Вот уже 23 года СМИ «Клерк» радует вас полезными ресурсами в бухгалтерской, юридической, кадровой и не только сферах. Вся наша дружная команда хочет разделить радость этого события и приготовила замечательные подарки, которые точно понравятся каждому.

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По промокоду вы получите месяц бесплатной подписки. «Клерк.Плюс» — это статьи, мини-курсы и конспекты вебинаров с пошаговыми инструкциями, практическими решениями, тестами и полезными материалами.

У вас будет доступ к справочно-правовой системе «Клерка» с актуальной нормативной базой — кодексами, документами, а также бланками и шаблонами договоров, которые мы регулярно обновляем под новые требования ФНС, Минфина, Минтруда и др.

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Бесплатные вебинары «Клерка»

Дарим доступ к более чем 80 записям вебинаров с инструкциями и конспектами.

Кадровый и воинский учет: последние изменения — расскажем, какие изменения есть в кадровом и воинском учете, чтобы учесть их в работе и обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке — разберетесь с порядком работы в 2025 году в новых налоговых условиях и определитесь, оставаться ли на упрощенке или перейти на ОСНО.

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Суперскидка на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки

23 года нам — скидка 23% на обучение вам! Вводите промокод и получайте дополнительную скидку — цены ниже не бывает.

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Курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН» с дипломом на 256 ак. часов

В 2025 году вести учет на УСН станет труднее, и многие упрощенцы начнут обращаться за помощью к бухгалтерам. Подготовьтесь к изменениям заранее, станьте востребованным специалистом, который разбирается в реформе-2025 и зарабатывайте в 2 раза больше за свои услуги.

Цена курса со скидкой: 6 083 рублей вместо 28 600 рублей.

Курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» с дипломом на 256 ак. часов

На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Цена курса со скидкой: 9 933 рублей вместо 36 000 рублей.

Курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» с удостоверением на 72 ак. часа

На курсе вы разберетесь во всех юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам. В программу мы добавили все важные нюансы налоговой реформы-2025, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль в 2025 году.

Цена курса со скидкой: 8 393 рублей вместо 28 600 рублей.

Курс повышения квалификации «Учет НДС — 2025» с удостоверением на 120 ак. часов

Вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять. Мы расширили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда отдельный блок по НДС для упрощенцев.

Цена курса со скидкой: 6 083 рублей вместо 26 000 рублей.

Курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» с удостоверением на 140 ак. часов

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станьте главным помощником руководителя в бизнесе — получите повышение и увеличьте свой доход.

Цена курса со скидкой: 6 083 рублей вместо 24 200 рублей.

Выбирайте курсы по учету на маркетплейсах, ФСБУ, воинскому и кадровому учету, управленке, финансовому менеджменту и многим другим по акции.

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