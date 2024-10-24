Какие есть подводные камни при работе с поставщиками из Китая

Китай стал одним из главных поставщиков импортных товаров на российский рынок.

Также китайские предприниматели известны из тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве.

При этом есть много негативных отзывов по работе с Китаем, а также сложности в оплате из-за опасений той стороны попасть под вторичные санкции.

В целом ведение бизнеса с Китаем неизбежно включает работу с поставщиками от организации и проведения закупки до сертификации товаров.

Поэтому для российской организации очень важна функция закупок и ее фактическая реализация. Зачастую на бухгалтере здесь лежит немалая ответственность и функционал.

На практике помогает создание грамотной программы по взаимодействию с пулом поставщиков. Она в том числе помогает выбирать и оценивать поставщиков и их предложения. Вдобавок многие российские компании фактически вкладывают инвестиции в развитие китайских поставщиков.

Кроме того, Китай может быть лишь звеном в цепи поставок. И тут есть свои нюансы.

В части оформления сделок есть особенности получения разрешительных документов, а также действует режим сертификации подконтрольных товаров.

Чтобы детально разобраться, как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни, приходите на вебинар «Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации». Он состоится 5 ноября в 11:00 мск!

Спикеры вебинара:

Антон Тихомиров — ч лен совета директоров и директор по снабжению компании ООО «ХТС Рус»;

Игорь Ткачук — п редседатель комитета по сертификации и лицензированию Ассоциации экспортеров и импортеров, генеральный директор группы компаний «ТК КОМПАНИ», эксперт в области сертификации продукции и разрешительной документации;

Андрей Коган — п редседатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по работе с Китаем, директор компании ВсеИзКита, эксперт-практик с 17-летним опытом работы с Китаем

Ждем вас на вебинаре 5 ноября в 11:00 мск!