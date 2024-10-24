Воспитывающие ребенка-инвалида военнослужащие смогут получить жилье без очереди

Разработанный депутатами и сенаторами законопроект прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день право на внеочередное получение субсидии на приобретение или строительство жилья есть у военных, удостоенных звания Героя России, имеющих общую продолжительность службы 10 лет и более, многодетных отцов. Но на военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, такое право не распространяется. Справедливо распространить его и на семьи наших солдат и офицеров, где растут особенные дети, чтобы они могли жить в более комфортных условиях», — заявил Володин.