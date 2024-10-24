Полноценный майнинг криптовалюты с 2025 года будет возможен не во всех регионах

«Есть регионы, где именно из‑за строительства дата-центров, тех, кто занимается майнингом, образуется дефицит электроэнергии, который влияет на такие важные вопросы, как уже гарантированное энергообеспечение населения, теплообеспечение. У нас же есть субъекты Российской Федерации, где производство электроэнергии в разы превышает потребление. Это все надо регулировать. Если надо поправить законодательство, давайте», – подчеркнул Володин.

Замминистра энергетики Евгений Грабчак отметил, Министерство выступает за запрет майнинга в регионах с дефицитом электроэнергии.

«Мы выступаем с инициативой о том, что в дефицитных регионах майнинг должен быть запрещен на период дефицитов. В регионах, где у нас субсидируется электроэнергия, где у нас зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам и субсидированным ценам подключаться к электросети. Да, для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию», — сказал Грабчак.

Он отметил, что непрогнозируемые нагрузки на энергосистему, вызванные ростом потребления ее майнерами, стали проблемой. «Мы вынуждены реагировать на рост таких нагрузок, принимать решение о строительстве дополнительной генерации. Все затраты на эту генерацию транслируются в тарифные решения, чем, по сути, мы помогаем этим майнерам, дополнительно финансируя их деятельность. Конечно, это неправильно, и закон, который приняла Госдума, позволяющий Правительству ограничивать майнинг в отдельных регионах, поможет нам в этом», — сказал Евгений Грабчак.