ФНС обновила Аналитический портал

Заявлено, что он стал более информативным, удобным и функциональным.

На обновленном ФНС Аналитическом портале появилась возможность просмотра налоговых паспортов регионов, которые теперь представлены в виде интерактивной карты. Их можно легко выгружать в виде таблиц.

Налоговый паспорт включает 11 разделов с комплексным анализом важных аспектов налогового администрирования: социально-экономические характеристики регионов, сведения о налоговой базе, показатели контрольной работы, информацию о предоставленных налогоплательщикам преференциях, о суммах поступивших налогов и др.

Интерактивная карта позволяет сравнивать данные по регионам и округам, сокращая время на выгрузку и анализ данных.

Появился информационный блок «Индикаторы управления долгом». Он отражает:

состояние задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, пеням и штрафам в бюджеты всех уровней;

сведения о принятых мерах ее принудительного взыскания.

ФНС добавила всплывающие подсказки с кратким описанием показателей.

Новый адаптивный дизайн позволяет комфортно просматривать сайт как на компьютере, так и на любом мобильном устройстве, уточнила ФНС.

ФНС обещает дорабатывать портал с учетом пожеланий пользователей.