Cеть гипермаркетов «Ашан» решила уйти из России — французские СМИ

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» запланировала уйти из России. Об этом сообщает журнал La Lettre.
По данным журналистов, компания нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. Имя потенциального покупателя не называется.
Также сеть решила прекратить деятельность в Венгрии, но при этом остаться в Украине, говорится в публикации.
По сообщению Le Figaro, у «Ашана» два потенциальных покупателя. Источник издания, близкий к компании, сообщил, что уход из России связан с «ухудшением местных условий для работы».
В мае коммерческий директор «Ашан ритейл Россия» Ася Балабай на фоне сообщений о продаже активов дочерней компании заявила, что «Ашан» продолжает работать в стране, а от слухов об уходе компании ее руководство «немножко устало». В апреле РБК также сообщало со ссылкой на пресс-службу сети, что «Ашан» остается в России.
Ранее входящая в группу «Ашан» компания «Ситрас», владеющая и управляющая торговыми комплексами, закрыла сделку по продаже активов в РФ. Ее собственником стала фирма «Торговые галереи».
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