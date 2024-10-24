Cеть гипермаркетов «Ашан» решила уйти из России — французские СМИ

Cеть гипермаркетов «Ашан» решила уйти из России. По данным французских СМИ, переговоры находятся на финальной стадии.

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» запланировала уйти из России. Об этом сообщает журнал La Lettre.

По данным журналистов, компания нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. Имя потенциального покупателя не называется.

Также сеть решила прекратить деятельность в Венгрии, но при этом остаться в Украине, говорится в публикации.

По сообщению Le Figaro, у «Ашана» два потенциальных покупателя. Источник издания, близкий к компании, сообщил, что уход из России связан с «ухудшением местных условий для работы».

В мае коммерческий директор «Ашан ритейл Россия» Ася Балабай на фоне сообщений о продаже активов дочерней компании заявила, что «Ашан» продолжает работать в стране, а от слухов об уходе компании ее руководство «немножко устало». В апреле РБК также сообщало со ссылкой на пресс-службу сети, что «Ашан» остается в России.

Ранее входящая в группу «Ашан» компания «Ситрас», владеющая и управляющая торговыми комплексами, закрыла сделку по продаже активов в РФ. Ее собственником стала фирма «Торговые галереи».