Эксперты: налоговая реформа-2025 это не только новые вызовы, но и новые возможности

С 2025 года изменится налоговая система РФ, и это неизбежно повлияет на бизнес.

Для оценки возможностей и рисков важно знать ключевые новшества 2025 года. Они будут по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, УСН и в части налогового администрирования.

Изменения по НДС приведут к появлению новых налогоплательщиков НДС и новым вариантам применения НДС. При этом какие-то условия будут отличаться, а какие-то одинаковыми для новых плательщиков НДС (кто и в каком объеме будет иметь право на вычет, условия применения пониженных ставок НДС 5 и 7% для упрощенцев).

Иногда станет выгодно перейти на общие ставки НДС. И будут законные способы избежать НДС на УСН.

Соответственно по УСН ввели НДС и изменили лимиты.

Поэтому нужно заранее решить, что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать ставки 5/7% или 20%. То есть просчитать выгодные условия для бизнеса, чтобы потом не разориться.

Основные новшества по налогу на прибыль с 2025 года включают повышение ставки налога на прибыль до 25%, а также изменение налога на прибыль для IT-компаний.

Реформа НДФЛ включает введение прогрессивной шкалы с 2025 года, новый порядок уплаты налога, новые правила формирования налоговой базы

В части налогового администрирования уже действует налоговая амнистия при дроблении бизнеса, которая предусматривает разные условия и варианты ситуаций. Вдобавок в НК наконец-то появилось само понятие «дробление бизнеса» и его признаки.

Как изменится налоговая система России в 2025 году и как это повлияет на бизнес, ключевые новеллы 2025 года для оценки возможностей и рисков вы узнаете на вебинаре «Налоговая реформа 2025: новые вызовы и новые возможности». Также будут ответы на вопросы. Он состоится 30 октября в 11:00 мск!

Спикеры вебинара:

Анна Варламова — руководитель направления бухгалтерского учета ООО «Эфикс-Груп», аттестованный член Палаты Налоговых Консультантов РФ;

Ирина Ласкова — FCCA, исполнительный директор ООО «Эфикс-Груп», имеет опыт практики в крупнейших иностранных компаниях РФ и за ее пределами.

Ждем вас на вебинаре 30 октября в 11:00 мск!