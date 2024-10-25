Изменений по кассам с 2025 года будет много. Смотрите видео с их обзором!

Внесены изменения в закон по работе с онлайн-кассами. При этом список бизнеса, который может работать без онлайн-касс, расширился. Одновременно увеличены требования к кассовым чекам и расширен перечень полномочий налоговой.
На вебинаре эксперт рассмотрела все изменения по работе с кассовыми операциями. Смотрите видеозапись!
Из этого вебинара узнаете:
Все изменения в 54-ФЗ.
Кому нужна касса.
Освобождение от применения ККТ.
Новые требования к кассовым чекам.
Автоматизация работы с кассой для бухгалтера.
Проверки кассовых операций в 2025 году.
Спикер вебинара — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.
Начать дискуссию