Изменений по кассам с 2025 года будет много. Смотрите видео с их обзором!

С 2025 года заработают новые правила ведения кассовых операций. На вебинаре эксперт рассказала, какие изменения ждут бухгалтеров, кого они коснутся и как к ним подготовиться.

Внесены изменения в закон по работе с онлайн-кассами. При этом список бизнеса, который может работать без онлайн-касс, расширился. Одновременно увеличены требования к кассовым чекам и расширен перечень полномочий налоговой.

На вебинаре эксперт рассмотрела все изменения по работе с кассовыми операциями. Смотрите видеозапись!

Из этого вебинара узнаете:

Все изменения в 54-ФЗ.

Кому нужна касса.

Освобождение от применения ККТ.

Новые требования к кассовым чекам.

Автоматизация работы с кассой для бухгалтера.

Проверки кассовых операций в 2025 году.

Спикер вебинара — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.