Комиссия платежным посредникам не включается в таможенную стоимость при импорте

Нормами действующего законодательства не установлена необходимость включения в таможенную стоимость товаров в составе цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары (ЦФУ), расходов покупателя на техническое обеспечение перечисления оплаты продавцу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.10.2024 № 27-01-21/97823.

Речь идет о случаях, когда российский покупателе не может перечислить оплату напрямую продавцу товаров (из-за санкций).

Вместе с тем, ФТС могут приниматься решения, что расходы на оплату услуг агента, осуществляемых декларантом, имеют действительный экономический смысл, отличающийся от понимания сущности этих платежей декларантом.

В этом случае решение принимается таможенным органом исходя из совокупности выявленных при проведении таможенного контроля обстоятельств.