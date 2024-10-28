Комиссия платежным посредникам не включается в таможенную стоимость при импорте

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.10.2024 № 27-01-21/97823.
Речь идет о случаях, когда российский покупателе не может перечислить оплату напрямую продавцу товаров (из-за санкций).
Вместе с тем, ФТС могут приниматься решения, что расходы на оплату услуг агента, осуществляемых декларантом, имеют действительный экономический смысл, отличающийся от понимания сущности этих платежей декларантом.
В этом случае решение принимается таможенным органом исходя из совокупности выявленных при проведении таможенного контроля обстоятельств.
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