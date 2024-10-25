Плохо работающую УК можно будет поменять на госучреждение

Если управляющая компания не хочет работать, должна быть возможность поменять ее на государственное бюджетное учреждение или муниципальное.

Такое заявление председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал в ходе «правительственного часа» на тему «О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг».

Володин объяснил проблему. Люди обращаются, зачастую став заложниками управляющих компаний: поменять не могут, необоснованные тарифы, плата за услугу. Но если даже удается отказаться от управляющих компаний, нет достойной замены».

Он добавил, что нужно дать возможность в случае, если управляющая компания не работает, замещать ее государственными бюджетными учреждениями, муниципальными.

Председатель ГД предложил вынести этот вопрос на рассмотрение в приоритетном порядке, чтобы закон был принят до конца 2024 года.