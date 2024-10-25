👓 ФНС начала публиковать открытые данные о применяемых ИП спецрежимах

Заявлено, что набор будет публиковаться ежемесячно 25 числа по состоянию на 1 число месяца публикации.
ФНС пояснила, что сведения о спецрежимах, применяемых ИП (УСН, ЕСХН, ПСН, АУСН, НПД самозанятых), обеспечивают более качественное взаимодействие с контрагентами и сокращают ошибки при ведении бизнеса.
Размещаемые в наборах данных сведения можно скачивать в формате .xml для последующего использования в своих информационных системах.
Ранее мы писали, что ФНС обновила Аналитический портал.
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