👓 ФНС начала публиковать открытые данные о применяемых ИП спецрежимах

На сайте ФНС опубликован новый набор открытых данных. Это «Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками (ИП)».

Заявлено, что набор будет публиковаться ежемесячно 25 числа по состоянию на 1 число месяца публикации.

ФНС пояснила, что сведения о спецрежимах, применяемых ИП (УСН, ЕСХН, ПСН, АУСН, НПД самозанятых), обеспечивают более качественное взаимодействие с контрагентами и сокращают ошибки при ведении бизнеса.

Размещаемые в наборах данных сведения можно скачивать в формате .xml для последующего использования в своих информационных системах.

Ранее мы писали, что ФНС обновила Аналитический портал.