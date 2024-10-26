Путин подписал закон о передаче контроля за реестром майнеров цифровой валюты от Минцифры к ФНС

Изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года.

Документ опубликован в базе правовых актов. Теперь именно Федеральная налоговая служба (ФНС) будет вести реестр ИП и юрлиц, которые смогут майнить цифровую валюту и управлять майнинговой инфраструктурой.

Исключить из списка могут за «неоднократные» нарушения в рамках одного года. Если майнер отсутствует в реестре или исключён из него, оператор не имеет права предоставлять ему инфраструктуру.

Документ наделяет ФНС правом получать всю информацию о движениях цифровой валюты, которую «добывают» и продают майнеры. Это адреса-идентификаторы, ордера, история сделок.