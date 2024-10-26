Путин подписал закон о передаче контроля за реестром майнеров цифровой валюты от Минцифры к ФНС

Документ опубликован в базе правовых актов. Теперь именно Федеральная налоговая служба (ФНС) будет вести реестр ИП и юрлиц, которые смогут майнить цифровую валюту и управлять майнинговой инфраструктурой.
Исключить из списка могут за «неоднократные» нарушения в рамках одного года. Если майнер отсутствует в реестре или исключён из него, оператор не имеет права предоставлять ему инфраструктуру.
Документ наделяет ФНС правом получать всю информацию о движениях цифровой валюты, которую «добывают» и продают майнеры. Это адреса-идентификаторы, ордера, история сделок.
Доступ к адресам-идентификаторам смогут запрашивать не только Росфинмониторинг, Федеральная служба безопасности и Росимущество, но и федеральные органы исполнительной власти, прокуратура, органы дознания и предварительного следствия, а также оперативно-розыскные службы, — если того требуют их задачи.
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