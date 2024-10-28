В новых регионах число действующих компаний превысило 40 тысяч

Большинство предпринимателей из новых регионов прошли перерегистрацию и стали работать по российскому законодательству в 2023 году.

За девять месяцев 2024 года на территории в Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей открылись и перерегистрировались 2,7 тыс. организаций. Общее число юридических лиц в новых регионах выросло до 40,6 тыс.

Прошли перерегистрацию около 32,8 тыс. предприятий, а новых юрлиц появилось порядка 7,8 тыс. По сравнению с 2023 годом, сейчас темпы появления новых бизнес-единиц сократились примерно на 23%. Об этом пишут «Известия».

В прошлом году большинство предприятий, которые уже работали в новых регионах, должны были перерегистрироваться и работать по нормам российского законодательства. До 1 января 2025 года у предпринимателей из ДНР и ЛНР есть время, чтобы привести учредительные документы в порядок. Для Запорожской и Херсонской областей этот период продлен до 1 июля 2025 года.

Большинство компаний занимаются торговлей, перевозками и сельским хозяйством. С 1 июля 2023 года начала действовать свободная экономическая зона в новых регионах. Это позволяет бизнесу применять пониженные ставки налогов и тарифов страховых взносов. Такой подход не только поддерживает местных предпринимателей, но и привлекает инвесторов из других регионов.