При реорганизации разделительный баланс может не совпадать с годовым

Методические указания по формированию бухотчетности при реорганизации утверждены приказом Минфина от 20.05.2003 № 44н.
Вместе с тем дата передачи имущества и обязательств реорганизуемой компании на основе передаточного акта или разделительного баланса не совпадает с датой внесения в ЕГРЮЛ записи о новых организациях (о прекращении деятельности последней из присоединенных).
Поэтому числовые показатели промежуточной или годовой, а затем и заключительной бухотчетности могут не соответствовать данным передаточного акта или разделительного баланса.
Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательств надо раскрывать в промежуточной или годовой бухотчетности, заключительной бухотчетности или в уточнениях к передаточному акту или разделительному балансу.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.06.2017 № 07-01-09/39428.
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