При реорганизации разделительный баланс может не совпадать с годовым

При реорганизации компании в форме выделения для составления разделительного баланса, содержащего положения о правопреемстве имущества и обязательств реорганизуемой организации, разделение числовых показателей бухотчетности реорганизуемой компании производят на основании решения учредителей.

Методические указания по формированию бухотчетности при реорганизации утверждены приказом Минфина от 20.05.2003 № 44н.

Вместе с тем дата передачи имущества и обязательств реорганизуемой компании на основе передаточного акта или разделительного баланса не совпадает с датой внесения в ЕГРЮЛ записи о новых организациях (о прекращении деятельности последней из присоединенных).

Поэтому числовые показатели промежуточной или годовой, а затем и заключительной бухотчетности могут не соответствовать данным передаточного акта или разделительного баланса.

Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательств надо раскрывать в промежуточной или годовой бухотчетности, заключительной бухотчетности или в уточнениях к передаточному акту или разделительному балансу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.06.2017 № 07-01-09/39428.