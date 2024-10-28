Тарифы взносов на травматизм повышать не стали: закон подписан

Действующие тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сохраняются на 2025-2027 годы.

Президент подписал Федеральный закон от 26.10.2024 № 352-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Он сохраняет в 2025-2027 годах действующие тарифы взносов на травматизм, в том числе пониженные для организаций и ИП в части, выплат работникам-инвалидам.

Взносы на травматизм по-прежнему зависят от присвоенного СФР класса профессионального риска. Для этого приказ Соцфонда от 23.05.2024 № 832 утвердил значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2025 год.