Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в ноябре 2024

Собрали для вас анонсы вебинаров на ноябрь 2024 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

Анонс вебинаров октября 2024

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Тема вебинара

Дата

Время

1

Порядок уплаты НДС на УСН — 2025

1 ноября

15:00

2

Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации

5 ноября

11:00

3

Бухгалтер маркетплейса: учет, проверки ФНС и налоговая реформа-2025

6 ноября

11:00

4

Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике

7 ноября

11:00

5

Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН

12 ноября

15:00

6

Карьерный старт в 1С-аналитике: все, что нужно знать

13 ноября

15:00

7

НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила

18 ноября

15:00

8

Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025

19 ноября

11:00

9

Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты

20 ноября

11:00

10

Налоговые проверки – 2025

20 ноября

15:00

11

Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП

21 ноября

15:00

12

Кадровый и воинский учет: последние изменения

26 ноября

15:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

Купить абонемент за 1 490 руб.

Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.

Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.

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