Raiffeisen Bank укрепляет свои позиции в СНГ

Параллельно с сокращением бизнеса в России, Raiffeisen Bank International укрепляет свои позиции в СНГ. Российское подразделение австрийской группы начало процесс присоединения к Астанинской международной бирже. Это будет девятая российская компания среди торговых партнёров AIX — наряду с «Атоном», «Цифра Брокером», «КИТ Финансом» и «Ренессанс Брокером».

Raiffeisen Bank получил статус непризнанного члена МФЦА (RNAM), что означает признание действующей брокерской лицензии банка со стороны регулятора Казахстана. Это один из критериев для получения статуса торгового члена AIX, однако банку ещё предстоит пройти процесс онбординга.

На данный момент у Raiffeisen Bank есть только статус участника депозитария AIX CSD, что позволяет хранить бумаги клиентов, но не даёт права совершать сделки от их имени.