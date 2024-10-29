Сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) рублей

Google по решению суда должен восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Иначе придется заплатить штраф, в сумме которого «много-много нулей».

Общая сумма требований телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями.

Такой штраф суд назначил компании Google из-за того, что она не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на видеохостинге YouTube. Об этом пишет РБК.

Если Google не выполнит решение суда и в течение 9 месяцев не восстановит аккаунты, то за каждый день просрочки будет начислен штраф в размере 100 тыс. рублей. Ограничений по общей сумме штрафных санкций нет.

В сентябре 2024 года общий размер штрафа Google составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).