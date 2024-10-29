Сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) рублей

Общая сумма требований телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями.
Такой штраф суд назначил компании Google из-за того, что она не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на видеохостинге YouTube. Об этом пишет РБК.
Если Google не выполнит решение суда и в течение 9 месяцев не восстановит аккаунты, то за каждый день просрочки будет начислен штраф в размере 100 тыс. рублей. Ограничений по общей сумме штрафных санкций нет.
В сентябре 2024 года общий размер штрафа Google составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).
Комментарии3
Сколько сколько ундециллионов?
А судьи кто?!
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/10/2024/671fd2389a794726b01d3af3
Все любители рисовать офигенительное количество нулей - свободны.