Хакеры заражают компьютеры через ложные онлайн-тесты

Пользователи, которые вводят «капчу» на сайтах, могут столкнуться с вредоносным программным обеспечением.

В «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую волну хакерских атак, которая связана с ложными онлайн-тестами, позволяющими якобы отличить человека от бота. Иначе такой тест называют «капча». Многие сайты просят ввести код с картинки или выбрать нужные элементы, чтобы подтвердить действие.

Злоумышленники размещают на сайтах полупрозрачный рекламный баннер, растянутый на весь экран, затем просят пользователей ввести «капчу» или устранить проблему в работе браузера. Если согласиться, то на ПК загрузится вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных. Об этом пишут «РИА Новости».

От лица пользователя хакеры переходят на разные рекламные страницы, чтобы накрутить просмотры. Большинство таких кибератак проходят в России, Бразилии, Испании и Италии.