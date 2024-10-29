👍 Ряд налоговых штрафов Минфин планирует заменить на предупреждения

В НК РФ и налоговых правоотношениях институт предупреждения пока отсутствует.

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденных Минфином, сказано:

«В целях снижения налоговой нагрузки на налогоплательщиков предполагается рассмотрение вопроса о целесообразности и возможности внедрения в налоговые правоотношения института предупреждения, который будет применяться вместо штрафа за отдельные налоговые правонарушения».

Такое новшество планируется в рамках совершенствования налогового администрирования.