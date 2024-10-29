❗ Декларацию по налогу на имущество за 2024 год надо будет сдавать по новой форме

Опубликован приказ ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@.
На титульном листе декларации крупнейшие налогоплательщики будут указывать код ИФНС по месту нахождения объекта.
В файле надо будет указывать GUID доверенности.
Опубликован приказ ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@.
На титульном листе декларации крупнейшие налогоплательщики будут указывать код ИФНС по месту нахождения объекта.
В файле надо будет указывать GUID доверенности.
Комментарии2
хоть один год был когда эту декларацию не меняли?
Нет предела совершенству😏