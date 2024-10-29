❗ Декларацию по налогу на имущество за 2024 год надо будет сдавать по новой форме

Форму декларации по налогу на имущество организаций поменяли.

Опубликован приказ ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@.

На титульном листе декларации крупнейшие налогоплательщики будут указывать код ИФНС по месту нахождения объекта.

В файле надо будет указывать GUID доверенности.