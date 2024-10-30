Санатории будут платить минимальный туристический налог 100 рублей в день

С 1 января 2025 года вступает в силу новая глава НК – «Туристический налог». Органы местной власти самостоятельно определяют, вводить его у себя на территории или нет.

Начисляться налог будет для гостиниц и других средств размещения, которые включены в реестр классифицированных средств размещения.

Накануне опубликован закон, по которому услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению также облагаются туристическим налогом в минимальном размере, который составляет 100 рублей за сутки проживания.

Налог исчисляется со стоимости услуг проживания без учета туристического налога и НДС, пояснили в ФНС.

Он определяется по формуле: стоимость проживания, умноженная на ставку налога, и не может быть меньше минимальной величины, которая равна произведению 100 рублей и количества суток проживания.

Ставки устанавливают органы муниципальных образований в размерах, не превышающих:

в 2025 году – 1 %;

в 2026 году – 2%;

в 2027 году – 3%;

в 2028 году – 4%;

с 2029 года – 5%.

На федеральном уровне установлены льготы – Героям труда, инвалидам, участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий и др. Кроме того, местные власти могут устанавливать дополнительные льготы.

Срок уплаты туристического налога – до 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, срок сдачи декларации – до 25-го числа того же месяца.