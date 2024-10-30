Три месяца электронной подписи в подарок от Айтиком!

Сервис выпуска электронных цифровых подписей компании Айтиком предлагает оформление ЭЦП для любых задач в Москве и 360+ городах России, а также удаленное оформление и продление подписей.

Для среднего и крупного бизнеса разработан сервис «Корпоративный Удостоверяющий центр» от Айтиком, в рамках которого происходит сверка личности на территории работодателя.

Айтиком (ООО «Айтиком», ИНН 9715321859) упрощает все этапы работы с ЭЦП:

1. Подбирает подписи под ваши задачи

Вы можете выпустить подпись для личных целей, взаимодействия с партнерами и контрагентами, сдачи отчетности, участия в торгах, работы в госсистемах и с маркировкой. Когда вы оставите заявку, специалисты удостоверяющего центра помогут подобрать самый удобный вариант.

2. Выпускает квалифицированные электронные подписи в удобном формате

Оформить КЭП можно при личном визите в офис Айтиком, а также удаленно при наличии биометрического загранпаспорта или действующей КЭП.

3. Обеспечивает массовый выпуск электронных подписей для сотрудников

С помощью сервиса «Корпоративный Удостоверяющий центр» от Айтиком вы можете обеспечить электронными подписями весь штат компании.

4. Экономит ваше время и средства

Айтиком обрабатывает заявки в день обращения, помогает приобрести лицензию на программу «КриптоПро CSP» и токены (защищенные носители) электронной подписи «РуТокен». Оформить машиночитаемую доверенность на ваших сотрудников тоже помогут специалисты Айтиком.

При оформлении более одной подписи действуют специальные условия.

Получить спецпредложение Айтиком