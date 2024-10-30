Три месяца электронной подписи в подарок от Айтиком!

Для среднего и крупного бизнеса разработан сервис «Корпоративный Удостоверяющий центр» от Айтиком, в рамках которого происходит сверка личности на территории работодателя.
Айтиком (ООО «Айтиком», ИНН 9715321859) упрощает все этапы работы с ЭЦП:
1. Подбирает подписи под ваши задачи
Вы можете выпустить подпись для личных целей, взаимодействия с партнерами и контрагентами, сдачи отчетности, участия в торгах, работы в госсистемах и с маркировкой. Когда вы оставите заявку, специалисты удостоверяющего центра помогут подобрать самый удобный вариант.
2. Выпускает квалифицированные электронные подписи в удобном формате
Оформить КЭП можно при личном визите в офис Айтиком, а также удаленно при наличии биометрического загранпаспорта или действующей КЭП.
3. Обеспечивает массовый выпуск электронных подписей для сотрудников
С помощью сервиса «Корпоративный Удостоверяющий центр» от Айтиком вы можете обеспечить электронными подписями весь штат компании.
4. Экономит ваше время и средства
Айтиком обрабатывает заявки в день обращения, помогает приобрести лицензию на программу «КриптоПро CSP» и токены (защищенные носители) электронной подписи «РуТокен». Оформить машиночитаемую доверенность на ваших сотрудников тоже помогут специалисты Айтиком.
При оформлении более одной подписи действуют специальные условия.
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