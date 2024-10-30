Сбер снова исчерпал лимит по семейной ипотеке

Клиенты, которые не успели записаться на сделку до 30 октября 2024 года, не смогут получить кредит на покупку жилья по льготной программе.

С 30 октября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделки по льготной программе «Семейная ипотека». Кредитная организация исчерпала установленный лимит, но по-прежнему будет принимать заявки.

«Сбербанк продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик" без перерыва, но при этом с 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ», — сказали в пресс-службе банка.

Клиенты, которые успели записаться за сделку до 30 октября, получат кредиты в штатном режиме.

В середине сентября Сбер уже приостанавливал выдачу семейной ипотеки, она возобновилась 22 октября.