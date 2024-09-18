Сбер исчерпал лимиты на выдачу семейной ипотеки

Клиенты Сбера не могут записаться на сделку по покупке жилья в рамках льготной программы «Семейная ипотека». Это будет доступно, как только банку увеличат лимит.

18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека». Причина — у банка закончился лимит, выделенный правительством.

«Сбербанк приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ. Для клиентов, которые уже записались на сделку в Сбере, выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно», — сказали в банке.

Сбер по-прежнему принимает заявки на семейную ипотеку на сервисе «Домклик». Запись на сделку возобновят после того, как будет выделен дополнительный лимит по льготной программе.

По обновленным условиям семейной ипотеки уже выдано 43,3 тыс. кредитов на сумму 237,1 млрд рублей.

Льготную программу «Семейная ипотека» в начале июля продлили до 2030 года. По ней можно получить средства на покупку жилья по ставке 6% годовых. Сумма кредита в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не должна превышать 12 млн рублей, а в остальных субъектах — 6 млн.