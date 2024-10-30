Налоговики просят сдать ЕНП-уведомление на имущественные налоги, если вы его еще не сдали

Не все компании выполнили эту обязанность, сообщает региональное УФНС.
Налоговики настоятельно рекомендуют не представившим уведомления организациям направить документ в ИФНС, так как списание сумм с ЕНС идет на основании сданных ЕНП-уведомлений.
Можно сдать одно уведомление на весь 2024 год с разбивкой по налогам и по отчетным/налоговым периодам (с кодами 34/01, 34/02, 34/03).
Отметим, что у ФНС есть информация об объектах налогообложения имущественными налогами. То есть налоговики знают, что компания должна платить налог. Но даже если на ЕНС есть деньги, без уведомления не могут забрать их в бюджет.
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