Право на амнистию не зависит от наличия или отсутствия в акте, решении по налоговой проверке формулировки «дробление бизнеса»

ФНС разъяснила, имеет ли налогоплательщик право на амнистию, если дробление бизнеса описано в акте налоговой проверки без использования слов «дробление бизнеса».

Правонарушения, связанные с дроблением, отличаются от иных налоговых правонарушений особым порядком определения размера действительных налоговых обязательств плательщика: доначисление налогов в акте проверки и решении по ее результатам в связи с дроблением бизнеса происходит в размере, определенном в результате консолидации по всем участникам схемы доходов и/или других показателей, соблюдение которых является условием применения спецрежимов.

Со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 176-ФЗ ФНС заключила, что использование либо неиспользование в тексте акта налоговой проверки или решения по ее итогам формулировки «дробление бизнеса» не ограничивает право на амнистию.

Об этом сказано в п. 7 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).