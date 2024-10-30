Налоговая амнистия не распространяется на 2021 год и раннее. Но есть нюанс, уточняет ФНС

Налоговая амнистия распространяется на решения по налоговым проверкам за 2022-2024 годы, выявившим правонарушения, связанные с фактом дробления бизнеса, не вступившие в силу на 12.07.2024.

Установлено, что решения, вынесенные по результатам налоговых проверок за 2021 год и более ранние периоды, вступают в силу и подлежат исполнению в общем порядке НК (ч. 3 ст. 6 Закона № 176-ФЗ).

Но возможна ситуация, когда на 12.07.2024 и позднее не вступило в силу решение ИФНС по проверке за налоговые периоды, частично пересекающиеся с налоговыми периодами, попадающими под действие указанной нормы. Например — решение по результатам выездной проверки за 2020-2022 годы.

В этом случае вступление в силу решения приостанавливается в части налогов и штрафов, связанных с дроблением, за налоговый период 2022 года.

Об этом сказано в п. 10 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).