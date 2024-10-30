С 29 октября уточнен порядок обжалования постановлений по делам об административных нарушениях

Этот закон уточнил порядок исчисления срока подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Теперь жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. Ранее речь в норме шла про сутки.

Такое уточнение пришлось внести из-за наличия длительных праздничных дней (новогодние каникулы) в производственном календаре.

В конце 2023 года из-за этого пострадали автовладельцы: собственники транспортных средств, получившие постановления об административных правонарушениях в последние рабочие дни 2023 года, фактически были лишены возможности восстановления своих нарушенных прав. То есть обжалования таких постановлений.

Так как по закону срок обжалования не вступившего в силу постановления исчисляется сутками. И в случае его истечения в нерабочий день последний день срока обжалования не переносится на следующий за ним рабочий день. Это даже разъяснял Верховный суд.

Вдобавок не все постановления уполномоченных лиц и органов можно обжаловать в электронном режиме, часть из них должна быть обжалована путем подачи документов вживую, что требует времени.