У рубля код валюты 643, но в лицевых счетах указывают 810

По Общероссийскому классификатору валют у российского рубля такие характеристики: цифровой код – 643, буквенный код – «RUB».

Цифровой код 810 и буквенный код «RUR» исключены из классификатора валют 1 марта 2004 года.

Об этом сообщает ЦБ в письме от 08.10.2024 № Ц1/1480847.

Вместе с тем при нумерации лицевых счетов по положению ЦБ от 24.11.2022 № 809-П в разрядах, предназначенных для обозначения признака рубля, указывается признак рубля 810.

Цифровой код валюты (признак рубля) используется только при нумерации лицевых счетов. При этом на рублях (банкнотах или монетах) никакой код валюты не указывается.

При международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов, в этих документах проставляется новый код российского рубля – 643.