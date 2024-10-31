ФНС объяснит, как работать с взаимозависимыми лицами по новым правилам

Налоговики будут принимать во внимание особенности ведения бизнеса при анализе условий совершения внутригрупповых сделок.

ФНС выпустит рекомендации по применению трансфертного ценообразования (ТЦО). Этот механизм позволяет корректировать налоговую базу по сделкам между взаимозависимыми лицами.

«Рекомендации, скорее всего, будут содержать оговорку, что ваши факты и обстоятельства могут быть приняты во внимание налоговым органом в рамках анализа [условий совершения сделки]», — сказала начальник управления международного налогообложения ФНС Александра Кадет.

В ноябре 2023 года Владимир Путин подписал закон 539-ФЗ, который не позволяет бизнесу уклоняться от уплаты налогов при помощи использования нерыночных цен по сделкам.

По закону сделки между взаимозависимыми лицами, в том числе между родственниками, не запрещены, но их дополнительно проверяют, чтобы предотвратить попытки заключить фиктивные договоры для получения налоговых вычетов.

Если налоговики придут к выводу, что сделки между взаимозависимыми лицами проходят по заниженным ценам, то государство будет вправе повысить цену до среднего значения рыночной стоимости товаров или услуг.

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