ФНС объяснила, что такое частичный добровольный отказ от дробления бизнеса. В законе этого нет

Под частичным добровольным отказом от дробления понимается отказ от дробления бизнеса не по всем компаниям и/или лицам — участникам дробления, а только по некоторым.

При установлении факта частичного добровольного отказа от дробления в налоговых периодах 2025 и 2026 годов амнистируемая обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов прекращается в соответствующей части.

В этом случае налоговая обязанность за соответствующие периоды может быть прекращена в части, которую определяют пропорционально сокращению доли доходов от деятельности с использованием дробления в общем объеме доходов лиц-участников дробления бизнеса. При условии, что более точный расчет по факту невозможен.

При расчете не учитывают доходы участников дроблении, полученные от сделок внутри группы дробленцев.

Об этом сказано в п. 17 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).