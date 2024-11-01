В книги покупок и продаж добавили новые графы

Опубликовано постановление Правительства от 29.10.2024 № 1448.
Теперь в книгах будут графы для таких ставок НДС:
20%;
18%;
10%;
7%;
5%;
0%.
Опубликовано постановление Правительства от 29.10.2024 № 1448.
Теперь в книгах будут графы для таких ставок НДС:
20%;
18%;
10%;
7%;
5%;
0%.
Комментарии1
во, блин, если кто в ручную пишет! Как же в такие графы написать-то что-нить? Да ещё при сегодняшних масштабах цен!
Неееее, для удобства надо бы придумать шаблон что бы больше граф было! Надо больше детализации и уточнений.
Граф этак сто должно быть однозначно, можно больше.