Книга покупок

В книги покупок и продаж добавили новые графы

С 2025 года заполнять книги продаж и покупок надо будет по новой форме.

Опубликовано постановление Правительства от 29.10.2024 № 1448.

Теперь в книгах будут графы для таких ставок НДС:

  • 20%;

  • 18%;

  • 10%;

  • 7%;

  • 5%;

  • 0%.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    во, блин, если кто в ручную пишет! Как же в такие графы написать-то что-нить? Да ещё при сегодняшних масштабах цен!

    Неееее, для удобства надо бы придумать шаблон что бы больше граф было! Надо больше детализации и уточнений.

    Граф этак сто должно быть однозначно, можно больше.