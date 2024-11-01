С 1 ноября компании из реестра ФНС смогут заниматься майнингом

Легально добывать криптовалюту смогут компании и ИП, которых включили в специальный реестр.

С 1 ноября начал действовать закон № 221-ФЗ о майнинге. Компании и ИП смогут заниматься добычей криптовалют, но только после включения в специальный реестр ФНС.

Без регистрации добывать крипту смогут физические лица, которые не превышают допустимый уровень потребления электроэнергии. Если нарушить лимит, то придется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявку на включение в реестр.

Майнеры будут обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию о добытой криптовалюте и адреса электронных кошельков. Штрафы за нарушения пока что не предусмотрены.

В отдельных регионах с дефицитом электроэнергии Правительство может запретить майнинг или ввести иные ограничения.

С 1 сентября 2024 года власти разрешили проводить трансграничные платежи в криптовалюте, однако таких операций еще не было. Криптовалюта будет востребована в РФ, поскольку позволит бизнесу оплачивать импортный товар и вести расчеты с иностранными партнерами.

За первые шесть месяцев 2024 года общий объем операций через работающие в РФ криптобиржи и обменники составил 2,4 трлн рублей.