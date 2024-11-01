С 1 ноября получить квалифицированную ЭП можно за границей в четырех странах

На основании постановления Правительства РФ от 23.10.2024 № 1418 он продлится до 31 декабря 2025 года.

Эксперимент проводится на территориях Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В этих странах идентификацию заинтересованных граждан РФ и выдачу им квалифицированных сертификатов ЭП проводит аккредитованный удостоверяющий центр — АО «Аналитический Центр». Это происходит в помещениях:

филиалов (представительств) хозяйственного общества, учрежденного уполномоченным МИД России и находящимся в его ведении государственным унитарным предприятием, оказывающим содействие консульским учреждениям и отделам диппредставительств РФ в совершении отдельных консульских действий и полномочий в части приема документов заявителей;

представительств Россотрудничества.

По общему правилу нужно личное присутствие заявителей при идентификации и выдаче сертификатов ключей проверки.

Пройти идентификацию без личного присутствия можно:

с использованием квалифицированной ЭП при наличии действующего квалифицированного сертификата;

предоставив информацию из загранпаспорта нового поколения;

предоставив сведения из ЕСИА и Единой системы биометрии.

Эксперимент проводится в целях создания комфортной среды для граждан РФ, находящихся за рубежом, при реализации их конституционных и иных гражданских прав и обязанностей по осуществлению юридически значимых действий. Например, при взаимодействии по месту их пребывания с органами и организациями РФ, обращении за получением государственных услуг в электронном виде на единый портал, дистанционном заключении договоров ГПХ, реализации трудовых отношений и образовательных потребностей.