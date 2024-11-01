Завтра будет рабочий и короткий день, хоть и не предпраздничный

Эта неделя – длинная. Работать придется еще и в субботу 2 ноября.

Но этот день будет коротким.

Выходной 2 ноября был перенесен на 30 апреля. А этот день – предпраздничный (перед 1 мая).

Поэтому завтрашний день будет на 1 час короче. Не забудьте уйти с работы пораньше.

Производственный календарь смотрите тут.