Пользователи iOS смогут оплачивать покупки смартфоном: НСПК нашла решение

Оно позволит оплачивать покупки привычным бесконтактным способом пользователям смартфонов как на базе Android, так и на базе iOS. Достаточно будет только поднести гаджет к платежному терминалу.

«Волну» можно встроить в платежный сервис или мобильное банковское приложение.

В рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 НСПК показала технологию как часть приложения СБПэй.

«Пока представлен только прототип решения. „Волна“ легко встраивается в платежный сервис и позволяет совершать оплату смартфоном. НСПК будет работать над развитием проекта. Мы планируем, что в будущем технология будет интегрирована в мобильные приложения банков. Это даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом», — прокомментировал гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Сервис «Волна» подразумевает безопасную оплату как в онлайн, так и в местах отсутствия Интернета — в офлайн. По словам разработчиков, технология работает в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth.

Особенность: в отличие от NFC, «Волной» можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона.