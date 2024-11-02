Якутские бриллианты стали официальным региональным брендом России

Оно стало третьим региональным брендом республики Саха (Якутия) – ведущего региона России по добыче алмазов. Ранее здесь зарегистрировали географические указания «Якутский нож» и музыкальный инструмент «Якутский хомус».

Свидетельство о регистрации регионального бренда ГУ «Якутские бриллианты» получила компания АО «Комдрагметалл РС(Я)». Она подала в Роспатент соответствующую заявку.

Якутские месторождения – одни из самых производительных в мире. Здесь добываются крупные высококачественные камни, которые являются одними из лучших в мире. Отсутствие обильных включений и трещин позволяет якутским бриллиантам красиво «играть», преломляя лучи света.

«Бриллианты Якутии – это гарант качества и уникальности. Они высоко ценятся и имеют безупречную репутацию во всем мире. Наконец наши бриллианты получили охранный документ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, как и якутские ножи и хомус. Теперь бренд “Якутские бриллианты” могут использовать только наши производители», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Известность и репутацию Якутским бриллиантам принесли участие и призовые места на крупнейших международных выставках и конкурсах.

«Регистрация “Бриллиантов Якутии” в качестве регионального бренда повышает его ценность, будет способствовать развитию отечественной ювелирной отрасли и экономики региона», – отметил гендиректор АО «Комдрагметалл РС(Я)» Александр Кычкин.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сказал, что региональные бренды помогают развивать экономику региона. В отличие от товарного знака, географические указания и наименования мест происхождения товаров могут выпускать все производители региона и только они. Это, по сути, монополия для местных мастеров и промышленников, а также гарантия подлинности и высокого качества продукта. Товары, получившие статус регбренда, повышают узнаваемость и туристическую привлекательность.