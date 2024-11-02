Наиболее частые ошибки бухгалтера касаются расчетов с сотрудниками: сюда входят премии, компенсации, подарки, командировки, представительские расходы, подотчеты.

К ним можно добавить приобретение основных средств и нематериальных активов. А также услуги тренеров, психологов и прочих специалистов для командообразования и поднятия рабочего духа сотрудников.

Как не ошибиться в этих расходах, просчитать налоговые риски и не нарваться на дочисления? Очень просто — приходите на вебинар «45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам». Он состоится 14 ноября в 11:00 мск!

На вебинаре узнаете:

Какие ошибки допускают компании при учете операций по договорам займа и уступки права требования долга.

Что проверить в учете дебиторской и кредиторской задолженности.

Налоговые риски по договорам аренды и лизинга.

Как правильно учитывать расходы на ремонт и капитальные вложения.

Спикер вебинара — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.

Ждем вас на вебинаре 14 ноября в 11:00 мск!