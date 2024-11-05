Как рассчитать и отразить в учете торговый сбор: смотрите видео

Все владельцы торговых точек в Москве являются плательщиками торгового сбора. Сбор нужно платить обязательно. Если этого не сделать, то налоговая выпишет штраф.
В этом видео вы узнаете все, что нужно знать о торговом сборе. Смотрите запись!
Мы затронем следующие темы:
Плательщики торгового сбора.
Освобождение от уплаты торгового сбора и льготы по уплате.
Ставки торгового сбора.
Расчет торгового сбора.
Отражение торгового сбора в бухгалтерском и налоговом учете.
Сроки уплаты и штрафы за неуплату торгового сбора.
Спикер — Валерия Тохтарова, главный бухгалтер, член Палаты налоговых консультантов РФ, кандидат экономических наук, СЕО бухгалтерской компании «Умная бухгалтерия для бизнеса «SmBUH».
Начать дискуссию