Как рассчитать и отразить в учете торговый сбор: смотрите видео

Вместе с экспертом вы разберетесь, кто должен уплачивать торговый сбор, как его рассчитать, а также как отражать в учете.

Все владельцы торговых точек в Москве являются плательщиками торгового сбора. Сбор нужно платить обязательно. Если этого не сделать, то налоговая выпишет штраф.

В этом видео вы узнаете все, что нужно знать о торговом сборе. Смотрите запись!

Мы затронем следующие темы:

Плательщики торгового сбора.

Освобождение от уплаты торгового сбора и льготы по уплате.

Ставки торгового сбора.

Расчет торгового сбора.

Отражение торгового сбора в бухгалтерском и налоговом учете.

Сроки уплаты и штрафы за неуплату торгового сбора.

Спикер — Валерия Тохтарова, главный бухгалтер, член Палаты налоговых консультантов РФ, кандидат экономических наук, СЕО бухгалтерской компании «Умная бухгалтерия для бизнеса «SmBUH».