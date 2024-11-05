⚡️ Итоги дня: сервисы по аренде самокатов приостановили работу, российские ноутбуки заняли 11,6% рынка, а Трамп предложил погасить госдолг криптовалютой

Сервисы кикшеринга приостановили возможность аренды электросамокатов в Москве.

Российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам. С января по середину октября в России продали 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд руб. Это на 12% больше показателей за весь прошлый год в деньгах и на 6% в штуках.

VK ведет переговоры о предустановке своих сервисов в автомобили. Сейчас на этом рынке представлен «Яндекс», который предлагает как единую автоплатформу, так и отдельные автомобильные приложения.

Компания Apple предложила властям Индонезии дополнительные инвестиции, чтобы снять запрет на продажу iPhone 16 в стране.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в шутку заявил, что в случае избрания на высший государственный пост мог бы отдать распоряжение выплатить госдолг свыше 35 трлн долларов криптовалютой.

Автомобилисты, нарушившие правила по превышению скорости, будут получать уведомление при помощи сигнала красного цвета в момент правонарушения. При этом оно также будет фиксироваться специальными стационарными и передвижными средствами.

Жена Никиты Михалкова лишилась денег из-за аферы с поддельной косметикой. Мошенница представилась директором ЦУМа и предложила купить косметику со скидкой до 70%. Татьяна Михалкова заинтересовалась предложением и разослала сообщение своим знакомым. Пострадавшие перевели деньги на карту и получили поддельные товары.

В рабочем кабинете главы Ростовской области Василия Голубева прошли обыски. 4 ноября губернатор заявил о решении уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

Группа «Алиса» отменила концерты в трех городах из-за низких продаж билетов.