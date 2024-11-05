Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: сервисы по аренде самокатов приостановили работу, российские ноутбуки заняли 11,6% рынка, а Трамп предложил погасить госдолг криптовалютой

Подготовили обзор главных событий дня — 5 ноября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Сервисы кикшеринга приостановили возможность аренды электросамокатов в Москве.

  • Российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам. С января по середину октября в России продали 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд руб. Это на 12% больше показателей за весь прошлый год в деньгах и на 6% в штуках.

  • VK ведет переговоры о предустановке своих сервисов в автомобили. Сейчас на этом рынке представлен «Яндекс», который предлагает как единую автоплатформу, так и отдельные автомобильные приложения.

  • Компания Apple предложила властям Индонезии дополнительные инвестиции, чтобы снять запрет на продажу iPhone 16 в стране.

  • Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в шутку заявил, что в случае избрания на высший государственный пост мог бы отдать распоряжение выплатить госдолг свыше 35 трлн долларов криптовалютой.

  • Автомобилисты, нарушившие правила по превышению скорости, будут получать уведомление при помощи сигнала красного цвета в момент правонарушения. При этом оно также будет фиксироваться специальными стационарными и передвижными средствами.

  • Жена Никиты Михалкова лишилась денег из-за аферы с поддельной косметикой. Мошенница представилась директором ЦУМа и предложила купить косметику со скидкой до 70%. Татьяна Михалкова заинтересовалась предложением и разослала сообщение своим знакомым. Пострадавшие перевели деньги на карту и получили поддельные товары.

  • В рабочем кабинете главы Ростовской области Василия Голубева прошли обыски. 4 ноября губернатор заявил о решении уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

  • Группа «Алиса» отменила концерты в трех городах из-за низких продаж билетов.

  • Первый канал планирует снять проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, где образ Вячеслава Тихонова будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Жена Никиты Михалкова лишилась денег из-за аферы с поддельной косметикой. Мошенница представилась директором ЦУМа и предложила купить косметику со скидкой до 70%.

    На какую же она, бедненькая, косметики-то накупила?? Не говорится в новости?

  • gnews spb

    Штирлице, где образ Вячеслава Тихонова будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта.

    👻

    Юрия Никулина "воссоздали", теперь Тихонов,

    кто следующий?

    Реальные артисты в дефиците?